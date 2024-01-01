1 шри-ланкийская рупия в гамбийские даласи

Сконвертируйте LKR в GMD по реальному обменному курсу

1 lkr
0,22 gmd

1.00000 LKR = 0.21624 GMD

Среднерыночный курс в 16:51
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Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353950.79824483.06951.544280.93171.347753.67295
1 CAD0.7385810.58956761.35341.140580.6881710.9954212.71277
1 GBP1.252751.696161104.0651.93461.167251.688394.60129
1 INR0.01203810.0162990.0096093510.01859020.01121650.01622440.0442154

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Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Гамбийский даласи
1 LKR0.21624 GMD
5 LKR1.08119 GMD
10 LKR2.16239 GMD
20 LKR4.32478 GMD
50 LKR10.81195 GMD
100 LKR21.62390 GMD
250 LKR54.05975 GMD
500 LKR108.11950 GMD
1000 LKR216.23900 GMD
2000 LKR432.47800 GMD
5000 LKR1081.19500 GMD
10000 LKR2162.39000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Шри-Ланкийская рупия
1 GMD4.62451 LKR
5 GMD23.12255 LKR
10 GMD46.24510 LKR
20 GMD92.49020 LKR
50 GMD231.22550 LKR
100 GMD462.45100 LKR
250 GMD1156.12750 LKR
500 GMD2312.25500 LKR
1000 GMD4624.51000 LKR
2000 GMD9249.02000 LKR
5000 GMD23122.55000 LKR
10000 GMD46245.10000 LKR