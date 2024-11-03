История обменного курса доллар Каймановых островов–доллары США

Обменный курс доллара Каймановых островов/доллары США сейчас составляет 1,220, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость долларов Каймановых островов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доллар Каймановых островов/доллары США колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 1,220, и минимумом, равным 1,220, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере 0.000%.