История обменного курса кувейтский динар–вату Вануату

Обменный курс кувейтских динара/вату Вануату сейчас составляет 394,887, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.567% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 396,322, и минимумом, равным 392,659, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.900%.