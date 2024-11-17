Kuveyt dinarından Vanuatu vatusuna Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Vanuatu vatusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Vanuatu vatusuna (VUV) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - VUV için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → VUV çevrim grafiği
1 KWD = 398,00100 VUV
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Kuveyt dinarı → Vanuatu vatusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Vanuatu vatusuna döviz kuru şu anda 398,001, dünden bu yana %-0.040 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.815 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Vanuatu vatusuna döviz kuru en yüksek değeri 398,732 (14-11-2024) ile en düşük değeri 393,446 (10-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.455 artış ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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