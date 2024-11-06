История обменного курса кувейтский динар–сингапурские доллары

Обменный курс кувейтских динара/сингапурские доллары сейчас составляет 4,321, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,350, и минимумом, равным 4,289, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.589%.