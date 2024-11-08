История обменного курса кувейтский динар–нигерийские найры

Обменный курс кувейтских динара/нигерийские найры сейчас составляет 5 528,810, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.554% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 5 595,200, и минимумом, равным 5 528,630, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.857%.