История обменного курса кувейтский динар–мавританские угии

Обменный курс кувейтских динара/мавританские угии сейчас составляет 129,708, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.149% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/мавританские угии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 129,861, и минимумом, равным 128,931, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.467%.