История обменного курса кувейтский динар–патаки Макао

Обменный курс кувейтских динара/патаки Макао сейчас составляет 26,112, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/патаки Макао колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 26,151, и минимумом, равным 26,077, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.135%.