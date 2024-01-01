История обменного курса кувейтский динар–монгольские тугрики

Обменный курс кувейтских динара/монгольские тугрики сейчас составляет 11 109,700, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 11 120,700, и минимумом, равным 11 065,200, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.262%.