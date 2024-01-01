科威特第納爾兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌蒙古圖格里克的匯率目前為11,053.700，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.009%。

在過去一星期，科威特第納爾兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見11,091.100，並在24-07-2024低見11,044.600。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.331%。