История обменного курса кувейтский динар–камбоджийские риели

Обменный курс кувейтских динара/камбоджийские риели сейчас составляет 13 239,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.140% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 13 275,800, и минимумом, равным 13 229,300, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.185%.