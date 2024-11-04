История обменного курса кувейтский динар–ямайские доллары

Обменный курс кувейтских динара/ямайские доллары сейчас составляет 516,020, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.083% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 517,159, и минимумом, равным 513,060, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.688%.