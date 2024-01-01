История обменного курса кувейтский динар–гайанские доллары

Обменный курс кувейтских динара/гайанские доллары сейчас составляет 682,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 683,239, и минимумом, равным 678,239, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.362%.