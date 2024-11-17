Kuveyt dinarından Guyana dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Guyana dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Guyana dolarına (GYD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - GYD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → GYD çevrim grafiği
1 KWD = 680.38100 GYD
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Kuveyt dinarı → Guyana doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Guyana dolarına döviz kuru şu anda 680.381, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.238 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Guyana dolarına döviz kuru en yüksek değeri 682.003 (10-11-2024) ile en düşük değeri 676.391 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.311 düşüş ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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