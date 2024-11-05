История обменного курса кувейтский динар–коста-риканские колоны

Обменный курс кувейтских динара/коста-риканские колоны сейчас составляет 1 672,480, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1 675,060, и минимумом, равным 1 665,200, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.302%.