科威特第納爾兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為1,725.190，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.464%。

在過去一星期，科威特第納爾兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見1,735.340，並在26-07-2024低見1,719.900。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.438%。