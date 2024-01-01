История обменного курса кувейтский динар–китайские юани

Обменный курс кувейтских динара/китайские юани сейчас составляет 23,428, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.817% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/китайские юани колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 23,428, и минимумом, равным 23,130, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.280%.