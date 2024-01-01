История обменного курса кувейтский динар–болгарские левы

Обменный курс кувейтских динара/болгарские левы сейчас составляет 5,949, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/болгарские левы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 5,957, и минимумом, равным 5,843, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.724%.