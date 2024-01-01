科威特第納爾兌保加利亞列夫匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌保加利亞列夫的匯率目前為5.891，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.257%。

在過去一星期，科威特第納爾兌保加利亞列夫的匯率波動，在25-07-2024高見5.906，並在22-07-2024低見5.872。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.110%。