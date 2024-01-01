История обменного курса кувейтский динар–азербайджанские манаты

Обменный курс кувейтских динара/азербайджанские манаты сейчас составляет 5,542, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.072% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 5,552, и минимумом, равным 5,534, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.137%.