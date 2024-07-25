科威特第納爾兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為5.556，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.005%。

在過去一星期，科威特第納爾兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在25-07-2024高見5.564，並在25-07-2024低見5.554。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.114%。