История обменного курса коморский франк–тонганские паанги

Обменный курс коморских франка/тонганские паанги сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.653% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.038%.