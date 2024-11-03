История обменного курса коморский франк–тайские баты

Обменный курс коморских франка/тайские баты сейчас составляет 0,075, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/тайские баты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,075, и минимумом, равным 0,074, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.443%.