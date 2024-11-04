История обменного курса коморский франк–сербские динары

Обменный курс коморских франка/сербские динары сейчас составляет 0,238, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/сербские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,239, и минимумом, равным 0,238, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.606%.