科摩羅法郎兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為0.238，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.016%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.238，並在25-07-2024低見0.238。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.103%。