История обменного курса коморский франк–румынские леи

Обменный курс коморских франка/румынские леи сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/румынские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.231%.