科摩羅法郎兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.010，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.010%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.010，並在26-07-2024低見0.010。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.034%。