История обменного курса коморский франк–киргизские сомы

Обменный курс коморских франка/киргизские сомы сейчас составляет 0,188, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.418% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,190, и минимумом, равным 0,186, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.078%.