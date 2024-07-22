科摩羅法郎兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為0.186，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.754%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見0.189，並在24-07-2024低見0.186。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.781%。