коморский франк канадские доллары История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса коморский франк канадские доллары. Это сводная страница коморский франк (KMF) канадские доллары (CAD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KMF и CAD за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

CF1,000 KMF = C$0,003031 CAD

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.

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График изменения обменного курса KMF к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD

История обменного курса коморский франк–канадские доллары

Обменный курс коморских франка/канадские доллары сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.366% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/канадские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.516%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из коморских франков в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе