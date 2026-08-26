سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.00328639 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.106% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.315% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.00328955 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.0032655 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.