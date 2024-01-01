История обменного курса киргизский сом–вату Вануату

Обменный курс киргизских сома/вату Вануату сейчас составляет 1,406, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.938% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/вату Вануату колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 1,428, и минимумом, равным 1,402, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.942%.