История обменного курса киргизский сом–уругвайские песо

Обменный курс киргизских сома/уругвайские песо сейчас составляет 0,489, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.144% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/уругвайские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,491, и минимумом, равным 0,483, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.018%.