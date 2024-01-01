История обменного курса киргизский сом–перуанские новые соли

Обменный курс киргизских сома/перуанские новые соли сейчас составляет 0,044, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.804% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,045, и минимумом, равным 0,044, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.150%.