История обменного курса киргизский сом–норвежские кроны

Обменный курс киргизских сома/норвежские кроны сейчас составляет 0,128, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.014% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/норвежские кроны колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,130, и минимумом, равным 0,126, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.077%.