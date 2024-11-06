История обменного курса киргизский сом–мексиканские песо

Обменный курс киргизских сома/мексиканские песо сейчас составляет 0,234, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.988% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,242, и минимумом, равным 0,230, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.691%.