История обменного курса киргизский сом–монгольские тугрики

Обменный курс киргизских сома/монгольские тугрики сейчас составляет 39,542, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.455% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 40,134, и минимумом, равным 39,458, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.942%.