История обменного курса киргизский сом–македонские денары

Обменный курс киргизских сома/македонские денары сейчас составляет 0,666, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.351% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,672, и минимумом, равным 0,657, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.817%.