История обменного курса киргизский сом–молдавские леи

Обменный курс киргизских сома/молдавские леи сейчас составляет 0,207, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.353% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/молдавские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,211, и минимумом, равным 0,206, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.044%.