История обменного курса киргизский сом–камбоджийские риели

Обменный курс киргизских сома/камбоджийские риели сейчас составляет 47,121, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.636% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 47,905, и минимумом, равным 47,121, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.023%.