История обменного курса киргизский сом–иорданские динары

Обменный курс киргизских сома/иорданские динары сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.421% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/иорданские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.927%.