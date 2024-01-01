История обменного курса киргизский сом–гайанские доллары

Обменный курс киргизских сома/гайанские доллары сейчас составляет 2,427, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/гайанские доллары колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 2,465, и минимумом, равным 2,427, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.050%.