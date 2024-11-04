История обменного курса киргизский сом–гватемальские кетсали

Обменный курс киргизских сома/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,090, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.419% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,091, и минимумом, равным 0,090, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.960%.