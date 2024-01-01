История обменного курса киргизский сом–гибралтарские фунты

Обменный курс киргизских сома/гибралтарские фунты сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.466% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/гибралтарские фунты колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.254%.