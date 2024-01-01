киргизский сом фунты Фолклендских островов История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса киргизский сом фунты Фолклендских островов. Это сводная страница киргизский сом (KGS) фунты Фолклендских островов (FKP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KGS и FKP за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса KGS к FKP
1 KGS = 0,00898 FKP
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История обменного курса киргизский сом–фунты Фолклендских островов
Обменный курс киргизских сома/фунты Фолклендских островов сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.474% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/фунты Фолклендских островов колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.254%.
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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в фунты Фолклендских островов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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