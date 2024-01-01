История обменного курса киргизский сом–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс киргизских сома/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 1,197, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.513% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,221, и минимумом, равным 1,182, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.162%.