История обменного курса киргизский сом–азербайджанские манаты

Обменный курс киргизских сома/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.426% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,020, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.888%.