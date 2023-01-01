10 тысяч кенийских шиллингов в турецкие лиры

Сконвертируйте KES в TRY по реальному обменному курсу

10000 kes
1837.03 try

1.00000 KES = 0.18370 TRY

Среднерыночный курс в 15:54 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к TRY

1 мин. назад 1 KES → 0 TRY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.0670588.68311.442011.656520.956418.2139
1GBP1.1611711.23905102.9781.674451.923541.1105421.1498
1USD0.937150.80707183.11051.35141.552430.8962517.0694
1INR0.01127610.009710810.012032210.01626030.01867910.01078380.205382

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Турецкая лира
1 KES0.18370 TRY
5 KES0.91851 TRY
10 KES1.83703 TRY
20 KES3.67406 TRY
50 KES9.18515 TRY
100 KES18.37030 TRY
250 KES45.92575 TRY
500 KES91.85150 TRY
1000 KES183.70300 TRY
2000 KES367.40600 TRY
5000 KES918.51500 TRY
10000 KES1837.03000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Кенийский шиллинг
1 TRY5.44358 KES
5 TRY27.21790 KES
10 TRY54.43580 KES
20 TRY108.87160 KES
50 TRY272.17900 KES
100 TRY544.35800 KES
250 TRY1360.89500 KES
500 TRY2721.79000 KES
1000 TRY5443.58000 KES
2000 TRY10887.16000 KES
5000 TRY27217.90000 KES
10000 TRY54435.80000 KES