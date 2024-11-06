История обменного курса кенийский шиллинг–турецкие лиры

Обменный курс кенийских шиллинга/турецкие лиры сейчас составляет 0,267, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/турецкие лиры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,267, и минимумом, равным 0,265, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.285%.