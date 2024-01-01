1 тысяча фунтов Джерси в фунты острова Мэн

Сконвертируйте JEP в IMP по реальному обменному курсу

1 000 jep
1 000 imp

£1,000 JEP = £1,000 IMP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,00001,0001
Низкий1,00001,0000
В среднем1,00001,0000
Изменить0.00%0.00%
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Соотношение 1 JEP к IMP

За последние 30 дней максимальный курс JEP к IMP составил 1,0000, а минимальный — 1,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0000. Изменение курса JEP к IMP в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к IMP составил 1,0001, а минимальный — 1,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0000. Изменение курса JEP к IMP в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в JPY

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Фунт (о. Мэн)
1 JEP1,00000 IMP
5 JEP5,00000 IMP
10 JEP10,00000 IMP
20 JEP20,00000 IMP
50 JEP50,00000 IMP
100 JEP100,00000 IMP
250 JEP250,00000 IMP
500 JEP500,00000 IMP
1000 JEP1 000,00000 IMP
2000 JEP2 000,00000 IMP
5000 JEP5 000,00000 IMP
10000 JEP10 000,00000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Фунт Джерси
1 IMP1,00000 JEP
5 IMP5,00000 JEP
10 IMP10,00000 JEP
20 IMP20,00000 JEP
50 IMP50,00000 JEP
100 IMP100,00000 JEP
250 IMP250,00000 JEP
500 IMP500,00000 JEP
1000 IMP1 000,00000 JEP
2000 IMP2 000,00000 JEP
5000 IMP5 000,00000 JEP
10000 IMP10 000,00000 JEP